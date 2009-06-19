Завтра на западе Украины ожидаются дожди, местами град

20 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 17-22 м/с, ночью на Волыни и в Ривненской области местами сильный дождь; ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, местами 16-20° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°).

На остальной территории без осадков; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 12-17° (на востоке 9-14°), днем 25-30°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°. По Киеву температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

19 июня температура воды в Черном и Азовском морях 18-24° (в районе Феодосии 15°), в Днепре возле Киева 19°.