Сельхозпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%
Производство растениеводческой продукции в прошлом году сократилось на 3,6%, животноводческой - на 0,4%.
Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом, сообщила Государственная служба статистики Украины.
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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.
Производство растениеводческой продукции в прошлом году сократилось на 3,6% по сравнению с 2016 годом. Спад производства в сельхозпредприятиях и в домохозяйствах составил 5,2% и 1,1% соответственно.
Производство животноводческой продукции в 2017 году сократилось на 0,4%. При этом на предприятиях производство продукции выросло на 0,6%, а в хозяйствах населения сократилось на 1,3%.
Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году составил 6,1% по сравнению с 2015 годом.