Маркировку продуктов на содержание ГМО могут перенести на 2010 год

Министерство экономики Украины рассматривает возможность перенесения срока введения обязательной маркировки продуктов питания на содержание в них генетически модифицированных организмов (ГМО) на следующий год.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается вариант введения такой маркировки с 1 января либо с 1 июля 2010 года.

Причиной необходимости перенесения сроков В.ПАНТЕЛЕЕНКО назвал неурегулированность некоторых технических вопросов, в частности, отсутствие так называемой системы отслеживания продуктов и сырья, поступающих в Украину.

«Введение маркировки будет зависеть от того, как скоро удастся решить технические вопросы. Это может быть 1 января или 1 июля 2010 года», – сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. Кабинет Министров Украины принял постановление №468, которым утвердил порядок маркировки пищевых продуктов, содержащих более 0,1% генетически модифицированных организмов (ГМО). Обязательная маркировка продуктов этим документом вводится с 1 июля т.г.