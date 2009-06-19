РФ и Беларусь договорились о единой политике в сельском хозяйстве

Россия и Беларусь договорились проводить единую сельскохозяйственную политику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании Комиссии по вопросам регионального развития.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что белорусское государство субсидирует 24% производства молока, тогда как Россия – только 3%.

«Но мы договорились с нашими белорусскими коллегами о том, что мы будем проводить единую сельскохозяйственную политику. Взаимопонимание есть. Нужно добиться того, чтобы это было реализовано на практике», – сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что белорусские партнеры на 40% превышали объем квот молочной продукции, которая должна была реализовываться на российском рынке. «Это создавало известные трудности для наших производителей молока», – сказал он.

«Как вы знаете, переговоры идут сложно, наши партнеры реагируют на это болезненно и эмоционально. Но экономика есть экономика", – сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что министерству сельского хозяйства России удалось договориться с белорусскими коллегами о том, что во втором-третьем квартале они не будут поставлять в Россию сухое молоко, увеличив объемы поставок сыра, творога и других товаров.

«Надеюсь, что постепенно мы будем все выравнивать, и если выйдем на формирование единого таможенного пространства, то это будет еще один шаг к гармонизации наших отношений», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор запретил ввоз около 1300 наименований белорусской молочной продукции.

16 июня белорусское руководство отозвало из Москвы делегацию, которая вела переговоры по молоку. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему.

Сразу после этого министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК заявила, что Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны.