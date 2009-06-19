Выводы экспертов ЕК по проверке птицекомплексов будут через 2 месяца

Окончательные выводы экспертов Еврокомиссии по проверке украинских птицекомплексов будут через два месяца.

Об этом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК во время визита в Херсонскую область.

«18 июня нам сообщили, что через 20 дней эксперты дадут предварительный вывод о своей проверке. Потом у нас будет 15 дней, чтобы высказать свою позицию и отправить ее экспертам. Так что через два месяца будем иметь окончательные результаты», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, МинАПК рассчитывает на положительные выводы экспертов, что обеспечит выход продукции отечественного птицеводства на рынок Евросоюза.

Напомним, 15-16 июня в Украине пребывала европейская делегация во главе с комиссаром Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ. Эксперты осмотрели сельхозугодия и животноводческие комплексы ОАО «Терезино» (Белоцерковский район, Киевская обл.), ознакомились с работой ЗАО «НПФ Урожай» и ЗАО «Мироновская птицефабрика» (Черкасская обл.), а также мясоперерабатывающего завода «Легко» и ООО «Дан-Фарм Украина» (Кагарлыкский район, Киевская обл.).