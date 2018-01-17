Австралия подала жалобу в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина
По правилам ВТО, у Канады есть 60 дней для урегулирования спора с Австралией.
Австралия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Канаду.
Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает канадский телеканал CBC News, передает РБК.
Обращение, как уточняется в жалобе, было связано с тем, что "ряд мер по распределению, лицензированию и продаже вин в Канаде, например, наценки, пошлины и налоги, вводимые в отношении иностранной продукции федеральными и местными властями монархии, могут", по мнению Канберры, "прямо или косвенно дискриминировать импортное вино в стране".
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В октябре подобную жалобу в ВТО, как напоминает CBC News, в отношении Британской Колумбии (провинции на западе Канады) подали США. Власти региона Вашингтон тогда обвинил в обеспечении "несправедливого преимущества [на рынке] для местных виноградников". Таким образом, для вин Британской Колумбии конкуренция со стороны произведенного в Штатах напитка была уничтожена, говорилось в документе.
Теперь эти доводы, как замечает телеканал, подтвердила и Австралия. Однако подобная ситуация, по информации Канберры, наблюдается не только в Британской Колумбии, но и в других провинциях монархии, в частности, в Онтарио, Квебеке и Новой Шотландии.
Комментируя это, представитель Министерства международных дел Канады Наташа Нистром заявила, что контроль за распространением и продажей алкогольных напитков входит в полномочия региональных властей и никак не регулируется на федеральном уровне.
В Министерстве финансов Онтарио, которое отвечает за политику в отношении распространения алкоголя в регионе, в свою очередь заявили, что "серьезно относятся к обязательствам [Канады] в международной торговле". После жалобы Австралии в ведомстве пообещали сотрудничать по этому вопросу с МИД страны.
Теперь, по правилам ВТО, у Канады есть 60 дней для урегулирования спора с Австралией. В противном случае после истечения этого срока Канберра может попросить Всемирную торговую организацию "заставить Канаду изменить свои законы, либо же подвергнуть ее риску торговых санкций".