ЕС выделил Беларуси 10 млн. евро

Евросоюз выделил сегодня Беларуси 10 млн. евро технической помощи, сообщила в специальном коммюнике Еврокомиссия, передает Газета.ru.

Эти средства предназначены на «повышение качества и объемов производства продовольствия Белоруссии».

Решение принято в преддверии визита в Минск еврокомиссара по внешним связям и политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. Еврокомиссар намерена встретиться с президентом Александром ЛУКАШЕНКО.

«Беларусь движется в верном направлении, и мы признали это, пригласив ее участвовать в программе «Восточного партнерства», – сказала она.