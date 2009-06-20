В Европе проанализируют ситуацию на рынке молока

Лидеры ЕС просят Еврокомиссию проанализировать ситуацию на рынке молока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

“Европейский Совет попросил Еврокомиссию представить всесторонний рыночный анализ в течение следующих двух месяцев, включая возможные опции для стабилизации молочного рынка”, - отмечается в выводах.

Вопрос ситуации на молочных рынках обсуждался на заседании Европейского Совета из-за массовой акции протеста фермеров в Брюсселе, которые к заседанию Совета привезли в Брюссель около 700 тракторов, которые блокировали движение транспорта в центре бельгийской столицы. Это уже не первая акция протеста производителей молока.

Как сообщал УНИАН, 25 мая около 900 фермеров провели пикетирование Европейского квартала, где в тот день проходило заседание Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Фермеры выступают за уменьшение квот на производство молока на 2009-2010 маркетинговый год на 5% с тем, чтобы уменьшение предложения на рынке содействовало росту цены на продукцию, которая значительно упала за несколько последних месяцев.

На 2007-2008 маркетинговый год объем квот составил 139,6 млн. тонн на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения в сельскохозяйственную политику ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.