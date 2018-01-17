Гройсман о судьбе молока "от бабушек": не дай Бог, кто-то кому-то что-то запретит

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости запрета для населения продавать молоко предприятиям, производящим молочную продукцию.

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Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания правительства.

«Был сигнал относительно запрета продажи молока от людей производителям. Я хочу предупредить, не дай Бог, кто-то кому-то что-то запретит. Люди пусть растят скот, продают спокойно молоко и пусть никто им не мешает это делать», - сказал премьер.

«Я предупреждаю: никаких запретов не должно быть. Надо помочь людям в такой непростой момент. Никаких запретов», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отсрочку вступления в силу обновленного стандарта о закупках молока у хозяйств населения до июля 2018 года.

На сегодняшний день все требования к молоку прописаны в ГОСТ 3662-97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупках». Стандарт предусматривает, что все молоко, в зависимости от уровня бактериального загрязнения и содержания соматических клеток, делится на экстра, высший, первый и второй сорт. Этот стандарт с первого января 2018 должен был быть заменен ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия», который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.