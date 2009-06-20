Туркменистан закупит тракторы «Беларусь» и запчасти к ним

Ассоциация акционерных обществ по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства «Туркменобахызмат» заключила с Белорусским республиканским унитарным предприятием «Минский тракторный завод» контракт на закупку 1000 тракторов марки «Беларусь-80Х» и 500 тракторов марки «Беларусь-82.1», а также запасных частей к ним.

Как передет www.turkmenistan.ru , общая сумма контракта, подписанного 18 июня в Ашхабаде, составила 33,4 млн. долл. США.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Туркменистан намерен и впредь закупать в Беларуси транспортные средства.