Гройсман обещает аграриям деньги под 3% на строительство новых ферм

Правительство планирует в рамках программы развития сельского хозяйства в Украине предоставлять аграриям финансирование под 3% годовых на строительство новых ферм и молочно-товарных комплексов.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Для украинских аграриев далее мы направляем дешевый финансовый ресурс, не более чем под 3% на 3-5 лет, на строительство новых молочно-товарных комплексов, новых ферм, на масштабную поддержку животноводства», - сказал премьер.

«Я хочу, чтобы строили новые фермы, заводили новое поголовье. Мы будем поддерживать, в том числе, генетику, производство и мяса и молока», - добавил он.

Гройсман отметил, что в 2017 году, из-за роста в Европе цен на мясную продукцию, из-за уменьшения поголовья в стране, в Украине росли цены на молоко и мясо, что в том числе повлияло на инфляцию. По словам премьера, меры по поддержке роста поголовья позволят избежать этого в будущем.

Кроме того, премьер отметил, что правительство будет поддерживать садоводство.

«Мы также поддерживаем садоводство. Государство через публичные механизмы будет компенсировать около 80% стоимости посадочного материала», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. Производство растениеводческой продукции сократилось на 3,6%, животноводческой - на 0,4%.