Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО

Кабинет министров пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО и снял ограничения на получение ими этой льготы.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Постановлением "О внесении изменений в Стратегию совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими" закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участников антитеррористической операции независимо от площади земельных участков, права аренды на которые были проданы", - говорится в сообщении.

Минагропрод напомнил, что на данный момент действует паритет: бесплатно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства отметил важность вопроса верификации получателей земли, чтобы не допустить спекуляций на статусе героев и использования участников АТО для осуществления сделок с землей.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, принятие постановления, которое устанавливало ограничения, было направлено на перекрытие сомнительных схем распоряжения землями государственной собственности, и свою антикоррупционную миссию документ выполнил.

"Но побочным эффектом стало замедление темпов передачи земли участникам АТО. Поэтому во время встреч с организациями ветеранов АТО мы нашли тот формат, который бы их устраивал, - внесение изменений в это постановление, которое ускорит передачу земли", - пояснил он.

Минагропрод отметил, что с момента введения инициативы по обеспечению землей в июле 2014 года и по состоянию на начало 2018 участники АТО подали в органы Госгеокадастра более 187 тысяч заявлений на получение земельных участков. По результатам рассмотрения обращений землеустроители предоставили военным 135 030 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли, что составляет 72% от количества поданных заявлений. По состоянию на 3 января 2018 года военнослужащие оформили в собственность 90 378 земельных участков площадью 117,28 тысячи гектаров.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2017 года Кабинет министров Украины обязал Госгеокадастр передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы. Аренда участков будет краткосрочной – на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативной денежной оценки.