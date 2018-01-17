Аграрии обеспечили более 41% украинского экспорта - эксперт

Украинские аграрии экспортировали в 2017 году продовольствия на сумму 17,8 миллиарда долларов, что составило более 41% в структуре украинского экспорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой заместителя директора института Николая Пугачева.

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По его словам, характерным признаком 2017 года для отечественного аграрного сектора экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

"Этот результат стал вторым за всю историю независимости, уступив достигнутым в 2012 году объемам экспорта в 17,9 миллиарда долларов. А с учетом казеина, альбумина, шкур, меха, шерсти и прочих, экспорт в прошлом году составил почти 18 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и продукция пищевой промышленности, на которые приходится около 90% его объема.

Пугачев отметил, что в 2017 году Украина обновила рекорд экспорта зерновых. Поставки украинского зерна на рынки стран мира составили 41,8 миллиона тонн, из них кукурузы – 19,4 миллиона тонн, пшеницы – 17,3 миллиона тонн, ячменя – 4,9 миллиона тонн.

Рекордным прошлый год стал также для экспорта сои (2,9 миллиона тонн), подсолнечного масла (5,8 миллиона тонн), сахара (почти 600 тысяч тонн) и жмыха (4,9 миллиона тонн).

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"В прошлом году заметно увеличились и зарубежные поставки животноводческой продукции. Абсолютные рекорды были зафиксированы в экспорте мяса птицы (271 тысяча тонн), яиц (92 тысячи тонн), сливочного масла (30 тысяч тонн) и меда (68 тысяч тонн)", - добавил эксперт.

Кроме того, согласно сообщению, полностью подтвердился прогноз ученых Института аграрной экономики относительно достижения в 2017 году рекордных объемов поставок отечественной сельхозпродукции в страны Европейского Союза.

"В прошлом году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 миллиарда долларов, превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя", - подытожил Пугачев.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, украинские сельхозпроизводители в 2016 году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта.

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европейским парламентом 13 сентября 2017 года, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступили в силу 1 января 2018 года.