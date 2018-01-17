Президент подписал закон о безопасности и гигиене кормов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о безопасности и гигиене кормов, который будет способствовать повышению продуктивности животных и производству качественной и безопасной продукции животноводства, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что закон вступит в силу через два года со дня его опубликования.

"В данном законе определяются правовые и организационные основы производства, обращения, маркировки и представления кормов, регулирования отношений между органами исполнительной власти и операторами рынка кормов", - говорится в сообщении.

В нем, в частности, приводятся определения основных терминов, определяются полномочия органов исполнительной власти в указанной сфере, принципы и порядок осуществления государственного контроля, права и обязанности операторов рынка кормов, механизм их государственного регулирования производства и обращения.

В Госпродпотребслужбе добавили, что закон направлен на создание условий для развития рынка кормов в Украине и, в частности, будет способствовать росту производства качественных кормов, а также позволит уменьшить финансовую и административную нагрузку на операторов рынка и введет эквивалентные европейскому законодательству нормы. Кроме того, документ повысит уровень защиты здоровья животных.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о безопасности и гигиене кормов.