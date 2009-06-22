В среду КМУ будет в осаде из-за повышения акциза на алкоголь

В среду, 24 июня 2009 года, в 8 часов утра в Киеве под стенами Кабинета Министров Украины пройдет акция протеста против резкого повышения акцизов на алкоголь, в ходе которой состоится прощание с легальной продукцией отечественного производства. Об этом агентству УНИАН сообщили в Национальном комитете защиты предпринимательства.

Сообщается, что на митинг приедут трудовые коллективы украинских предприятий со всей Украины, поскольку «летом производство алкогольных напитков может остановиться, а осенью предприятия перестанут существовать».

Протесты вызваны тем, что 1 июля вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора", который предусматривает увеличение с 1 июля ставок акцизного сбора на этиловый спирт на 58% - до 34 грн. за 1 литр.

По расчетам ассоциации производителей алкоголя «Укрводка», вследствие падения покупательской способности населения, возникнут проблемы с оборотными средствами у предприятий, увеличение ставки акцизного сбора, приведет к падению легального производства продукции на 53-90%.

Минимум на 2-3 месяца предприятия вынуждены будут остановиться, а сколько заводов смогут запустить свое производство вновь, неизвестно, отмечают в Ассоциации. Более 50 тыс. людей, которые работают в этой сфере, останутся без работы. Без заказов останется огромная армия смежников ликеро-водочной отрасли – производители тары, полиграфии, транспортники, дистрибуторские компании и торговля.

По расчетам экспертов, увеличение акциза приведет к значительному подорожанию продукции, так стоимость бутылки 0,5 литра водки даже в нижнем ценовом сегменте будет превышать 20 грн.

При этом, по мнению специалистов, падение объемов потребления легально произведенного алкоголя приведет к катастрофическому сокращению бюджетных отчислений.

Производители отмечают, что Правительство, когда принимало решение о данном повышении акцизов, не приняло во внимание падение объемов потребления и производства продукции. Кабмин планировал за счет нового акциза дополнительно пополнить бюджет на 1,1 млрд. грн., при этом расчеты профильной ассоциации показывают, что из-за падения производства бюджет недополучит до 800 млн. грн., а объем нелегально произведенной продукции превысят 50% рынка.

Национальный комитет защиты предпринимательства требует от Верховной Рады отменить губительный для отрасли акциз 34 грн.