Украинские аграрии уже экспортировали 22,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 18 января экспортировали 22,4 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 11,7 миллиона тонн, ячменя – 3,9 миллиона тонн, ржи – 13,2 тысячи тонн, кукурузы – 6,7 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 251,2 тысячи тонн муки, из которых 250,4 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 0,8 тысячи тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.