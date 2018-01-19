Рабинович: "За життя" требует провести инвентаризацию украинских земель

Сегодня урожайность Украины является одной из самых низких в Европе, так как 70% украинской земли с плодородными черноземами украдено олигархами, в то время как народ вынужден голодать на своей земле. Об этом сообщил народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

«Весь мир знает о наших эталонных черноземах, которые занимают 44% территории страны, а это – десятая часть всех мировых запасов. Однако, несмотря на то, что Украина обладает огромными площадями плодородной почвы, наша урожайность на лучших черноземах с идеальным климатом сравнима с норвежской, где сплошные скалы и неблагоприятная погода. Соответственно, прибыль, которую получает богатая черноземом Украина, минимальная! Как такое вообще возможно? Да с нашим земельным потенциалом мы должны быть лидерами в сельском хозяйстве среди европейских стран», – заявил Рабинович.

Он пояснил, что такая ситуация стала возможной из-за того, что лучшие украинские земли по «серым схемам» присвоены олигархами.

«А я вам скажу, как. Согласно ст. 13 Конституции Украины, вся земля принадлежит народу. Но пока действует мораторий на ее продажу, введенный еще в 2002 году, через серые схемы, путем незаконных махинаций и обмана олигархи присвоили 70% украинских черноземов! И сегодня прибыль с народной земли получают только они. Даже сверхприбыли! А в это время народ голодает на собственной уникальной богатой земле, которой восхищаются во всей Европе!» – выразил негодование политик.

Народный депутат отметил, что прибыль, которую получает Украина с каждого гектара, засеянного пшеницей, более чем в два раза меньше прибыли других европейских стран.

«Да, мы можем гордиться нашими черноземами, но сказать что-то хорошее о тех, кто распоряжается украинской землей, язык не поворачивается. Из-за них Украина теряет огромные суммы. Вот вам некоторые цифры. Не имеющая нашего чернозема Бельгия при биржевой цене 180 долларов за тонну зерна получает с гектара более 1700 долларов, Нидерланды – 1650, а мы – менее 800, то есть более чем в два раза меньше. С учетом площади Украины и того, что у нас 56% территории (32,5 млн га) занимают пахотные земли (против 27% в той же Бельгии и 30% в Нидерландах), можно только представить, какой ущерб нашей экономике наносят эти вороватые чиновники и наглые агроолигархи!» - возмутился парламентарий.

Лидер партии «За життя» убежден, что необходимо провести в Украине инвентаризацию сельскохозяйственных земель, чтобы народ узнал, кто присвоил их землю.

«Поэтому «За життя» требует провести инвентаризацию земель сельхозназначения, чтобы народ наконец-то узнал, кто конкретно из олигархов украл у них землю и вогнал их в нищету. Земельный вопрос на сегодняшний день является одним из ключевых вопросов, определяющих путь развития нашего государства. Не будет земли – не будет страны, нам просто негде будет жить!», - подчеркнул Рабинович.