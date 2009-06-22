Украина сократила производство удобрений

Предприятия химической промышленности Украины в январе-мае т.г. сократили производство азотных и минеральных удобрений на 22,1% - до 979 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В мае выпуск азотных удобрений сократился на 19,1% - до 197тыс. тонн, по сравнению с маем 2008 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями азотных удобрений в Украине являются ЗАО «Северодонецкий «Азот», Одесский припортовый завод, ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.), ОАО «Ривнеазот» и ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.).

В 2008 году выпуск азотных удобрений в Украине, по данным Госкомстата, сократился на 5,9% - до 2,672 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом.