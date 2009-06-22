«Соколовский сахар» выкупил 61% своих акций

Торговый дом “Соколовский сахар” выкупил 61% собственных акций.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято, согласно данным предприятия, 19 июня 2009 года.

В сообщении отмечается, что в результате регистрации операций купли-продажи ценных бумаг размер пакета акций, которым владеет одно физическое лицо, уменьшился на 385308 шт., или на 61,16%, и стал равен нулю. Также открыт счет эмитента, на котором как выкупленные учитываются 385308 шт. простых именных акций, что составляет 61,16% уставного капитала общества.

Как сообщал УНИАН, Торговый дом "Соколовский сахар" в 2008 году сократил прибыль на 11,56%, или на 0,026 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 0,199 млн. грн., сократив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 18,92%, или на 10,224 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 43,813 млн. грн.

Справка УНИАН. Соколовский сахзавод введен в эксплуатацию в 1874 году. Производственная мощность завода составляет 200-250 тонн сахара в сутки. 100% акций ЗАО "Торговый дом "Соколовский сахар" принадлежат ЧП "Кряж".