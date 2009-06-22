Более 65% засеянных яровыми площадей отданы под подсолнечник

В Запорожской области более 65% засеянных яровыми культурами площадей отданы под подсолнечник.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Запорожской области.

Согласно сообщению, в хозяйствах всех категорий в 2009 году по яровому клину засеяно 985,3 тыс. га, что на 0,9% выше соответствующего показателя прошлого года.

При этом в сельскохозяйственных предприятиях в структуре посевных площадей, засеянных яровыми, 65,5% занимает подсолнечник. Зерновыми и зернобобовыми засеяно 23,8% площадей, кукурузой на зерно – 4,3%, картофелем и овощами – 0,4%.