Сахаропроизводители прогнозируют его подорожание из-за роста железнодорожных тарифов

Сахаропроизводители в Украине ожидают роста себестоимости сахара в связи с подорожанием железнодорожных перевозок на 20-25% после внедрения "Укрзализныцей" рыночного механизма, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАЦУ) "Укрцукор".

Читайте такжеМировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума: лидеры роста

"Наиболее затратными в структуре себестоимости производства сахара являются затраты на энергоносители и на логистику готовой продукции, поэтому подорожание железнодорожных перевозок повлечет за собой и прямое повышение себестоимости производства", - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела НАЦУ "Укрцукор" Руслану Бутыло.

Эксперт отметила, что повышение стоимости перевозок объясняется текущей разницей арендной платы между собственными и частными вагонами. "То есть, если "Укрзализныця" "выравнивает" арендную плату за свои вагоны до рыночного уровня, то разница автоматически перенесется на тариф – 20-25 % к существующей цене", - добавила Бутыло.

По ее словам, для перевозки сахара, сахарной свеклы, технологических и других материалов по Украине экспедиторы, с которыми сотрудничают большинство сахарных компаний и сахарных заводов, используют парк крытых вагонов "Укрзализныци", поэтому такое повышение безусловно повлияет на себестоимость производства сахара.

Ранее "Укрзализныця" получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами собственного парка.

С 31 октября 2017 года госкомпания повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%. С 19 февраля 2018 года "Укрзализныця" вводит рыночный механизм определения стоимости перевозок в собственных вагонах.

В пресс-службе ассоциации "Укрцукор" также сообщили, что по состоянию на 19 января в Украине произведено 2,042 миллиона тонн сахара и переработано 14,22 миллиона тонн сахарной свеклы. С начала производственного сезона в Украине работают 46 сахарных заводов, из которых три продолжают варить сахар.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тысяч га.

По информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%, благодаря отмене приказа №209.

Также, "Укрзализныця" своим решением с 31 октября 2017 года повысила в тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.

С 19 февраля 2018 года "Укрзализныця" вводит рыночный механизм определения стоимости перевозок в собственных вагонах, завершив процесс дерегуляции вагонной составляющей тарифа.