Вылов рыбы в Украине вырос

В Украине в январе-мае т.г. вылов рыбы предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, увеличился на 17,2% и составил 60,4 тыс. тонн - 79,6% общего объема; объем добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 35,2% и составлял 15,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в целом было выловлено и добыто 75,9 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 0,6%.

Напомним, в 2008 году рыболовецкие предприятия Украины выловили и добыли 224,2 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 4,9% больше 2007 г., в том числе вылов рыбы составил 200,2 тыс. тонн (89,3% общего объема), что превышает уровень 2007 г. на 0,9%, и объем добычи других водных живых ресурсов составил 24 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г.