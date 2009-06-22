В Украине на 1 июня имелось 8,4 млн. тонн зерна

В Украине на 1 июня 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 8,4 млн. тонн зерна, что на 26% больше против 1 июня 2008 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе имелось 4,2 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн кукурузы, 1,2 млн. тонн ячменя и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3,2 млн. тонн зерна, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе 1,2 млн. тонн пшеницы, 0,8 млн. тонн кукурузы, 0,6 млн. тонн ячменя и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 5,2 млн. тонн зерна, что на 9% больше аналогичного показателя 2008 г., в том числе зернохранящие – 3,4 млн. тонн (на 6% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 1,6 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,5 млн. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,1 млн. тонн.