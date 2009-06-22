«Живчик» начал акцию «Чита-чі»

С 1 июня стартовала всеукраинская акция «Чита-чі» от ТМ «Живчик» ("Оболонь"), которая продлится до 30 сентября. Участники акции смогут получить ноутбуки, мультимедийные проигрыватели, DVD-плееры и множество познавательных энциклопедий.

В нынешнем году «Живчик» будет поощрять детей активно познавать окружающий мир. Энциклопедии, DVD-плееры, компактные iPod-ы и ноутбуки – все это именно то, что даст детворе возможность узнать обо всем на свете – вместе с Живчиком.

«Механизм акции простой и прозрачный: чем больше прислано SMS с уникальным кодом, который находится под крышкой, тем больше шансов на получение подарка», – отметил начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО «Оболонь» Павел Шевчук.

Определение собственников ценных подарков происходит:

– каждый час 3 кода от напитков «Живчик с соком яблока», «Живчик с соком груши» и «Живчик с соком лимона», которыми первыми за час придут на акционный номер, гарантировано получат детскую энциклопедию.

– каждый день 3 кода с разных напитков выиграют своим владельцам компактный DVD-проигрыватель Philips

– каждую неделю один игрок, который отправил любой акционный код, получает iPod Apple iTouch с сенсорным экраном

– каждый месяц один из участников становиться счастливым обладателем главного приза – современного ноутбука Apple MacBook Air.

Узнать о правилах акции и зарегистрировать коды можно на акционном САЙТЕ и по мобильному телефону. Стоимость одного SMS сообщения на номер 3553 равняется стандартной стоимости SMS согласно тарифных планов операторов.

О праве получения Подарка участнику сообщают при помощи SMS сообщений. О результатах определения владельцев подарков можно будет узнать на САЙТЕ в разделе «Победители» или же по телефону горячей линии 8 800 503 35 30 (бесплатно со стационарных телефонов по Украине).