В Туркменистане построят горно-обогатительный комплекс калийных удобрений

Заложен фундамент первого в Туркменистане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью от одного до полутора миллиона тонн в год, передает www.turkmenistan.ru .

Участие в церемонии закладки приняли президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который находится в Туркменистане с официальным визитом.

В соответствии с Рамочным соглашением, заключенным с Государственным концерном «Туркменхимия», комплекс возведет «под ключ» ОАО «Белгорхимпром», специализирующееся в области научного и проектного обеспечения горнорудной и химической промышленности Беларуси.

Строительство комплекса будет осуществляться в две очереди, стоимость первой составит около миллиарда долларов США.

По завершении строительства объекта (по предварительным расчетам, это займет чуть более 4 лет) специалисты ОАО «Белгорхимпром» будут осуществлять его гарантийное обслуживание. Кроме того, достигнута договоренность о подготовке на базе ведущих научно-образовательных центров Беларуси национальных кадров для новой отрасли туркменской экономики, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Выступая на церемонии закладки фундамента, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что строительство и ввод в действие комплекса, работающего на основе передовых технологий, откроет качественно новые перспективы и горизонты для социально-экономического развития Лебапа. Здесь будет создана мощная инженерно-коммуникационная, транспортная инфраструктура, построены десятки новых объектов, что повлечет за собой и создание новых рабочих мест.

Александр Лукашенко подчеркнул, что «осуществление совместного проекта в Туркменистане – это настоящий прорыв в двустороннем сотрудничестве на долгосрочную перспективу». «Мы готовы обеспечить комплексную разработку этого, а в перспективе и других месторождений на основе передовых технологий, с учетом строгого соблюдения норм охраны труда и требований экологической безопасности», – сказал он.