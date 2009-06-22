Королевская: производство биотоплива поможет Украине

Одной из эффективных антикризисных мер может стать производство биотоплива в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, программа развития производства биотоплива стала более реальной после принятия Верховной Радой Украины Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива», авторами которого были представители фракции БЮТ. «Мы запускаем механизм по началу работы целой отрасли, которая не только увеличит количество новых рабочих мест в Украине, но и сможет изменить структуру топливного баланса страны», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Сегодня, по подсчетам экспертов, построено 14 крупных биодизельных заводов, общей мощностью 300 тыс. тонн биодизеля в год. Однако большинство из них - не в рабочем состоянии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива», принятый Верховной Радой 21 мая 2009 года.

Закон определяет правовые, социальные, экономические, экологические и организационные принципы производства (добычи) и использования альтернативных видов топлива, а также стимулирования увеличения доли их использования до 20% общего объема потребления топлива в Украине до 2020 года.

Согласно закону, к альтернативным видам твердого топлива относятся: продукция и отходы сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), лесного хозяйства и технологически связанных с ним отраслей промышленности, а также гранулы, брикеты, древесный уголь и углистое вещество, произведенные из этой продукции и отходов, которые используются в качестве топливо; органическая часть промышленных и бытовых отходов, а также гранулы и брикеты, произведенные из них; торф, а также гранулы и брикеты, произведенные из него.