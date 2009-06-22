В Кировоградской области индекс промпроизводства составил 62%

В Кировоградской области в январе-мае 2009 года индекс промпроизводства, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 62%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

С начала года в производстве продуктов питания и напитков удалось увеличить объемы продукции на 3,1%. Увеличился выпуск водки, других крепких спиртных напитков на 82,3 тыс. дал (2,3 раза), масла подсолнечного нерафинированного – на 17 тыс. тонн (18,1%), круп – на 0,6 тыс. тонн (7,7%), изделий кондитерских из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао – на 0,2 тыс. тонн (9,8%).

Вместе с тем, значительное снижение зафиксировано в производстве молочных продуктов и мороженого, мяса и мясных продуктов, а именно, свинины свежей или охлажденной – на 75,9%, сыров жирных – на 57,3%, муки – на 41,1%.

Отсутствие заказов и рынков сбыта, недостаток сырья и оборотных средств сказались на показателях работы в сферах промышленности. Наиболее значительное снижение зафиксировано в машиностроении (на 71,3%), металлургическом производстве, выпуске готовых металлических изделий (на 56%).