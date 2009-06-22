Завтра в Украине будет очень жарко

23 июня на большей части Украины сохранится очень жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью - 12-17°, днем - 22-27°; в Карпатах ночью - 8-13°, днем - 13-18°.

На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью 14-19°, на побережье морей - до 22°, днем - 27-32°, на юге и востоке местами - до 35°; без осадков, только днем в Крыму, южных и центральных областях отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19°, днем - 27-32°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 17-19°, днем – около 30°.

22 июня температура воды в Черном и Азовском морях - 20-24°, в Днепре возле Киева - 21°.