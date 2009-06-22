Винничина в январе-мае увеличила выпуск кондитерских изделий на 41%

Винница. В январе-мае 2009 года производство кондитерских изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 41%, или на 6,282 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 21,624 тыс. тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что в мае производство кондитерских изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 50,68%, или на 1,461 тыс. тонн по сравнению с маем 2008 года - до 4,344 тыс. тонн. По сравнению с апрелем производство кондитерских изделий в мае 2009 года выросло на 9,34%, или на 0,371 тыс. тонн.

В.ЧЕРНИЙ добавил, что увеличение производства кондитерских изделий в январе-мае состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и ростом спроса на кондизделия.

Справка УНИАН.Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка". В целом, производством кондитерских изделий в Винницкой области занимаются 3 предприятия.