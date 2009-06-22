В Черниговской области оборот розничной торговли снизился

В Черниговской области в январе-мае т.г. оборот розничной торговли и ресторанного хозяйства снизился на 10%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

В регионе оборот розничной торговли за январь-май 2009г. составлял 3183,6 млн. грн. и достиг 89,6% объема января-мая 2008г.

В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 30,6%. За январь-май 2009г. продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках области против января-мая 2008г. уменьшилась на 6,9% при росте цен на 25,9%.

Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь-май 2009г. составил 116,0 млн. грн. и упал до 89,8% против объемов января-мая предыдущего года.