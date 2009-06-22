Центр ГЗК: сменены пять руководителей филиалов

В ГП «Центр государственного земельного кадастра» с января этого года было уволено пять руководителей региональных филиалов предприятия.

Об этом сообщила директор юридического департамента ГП «Центр государственного земельного кадастра» Оксана МЫСАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас 27 филиалов, из них с января по сегодняшний день уволено пять руководителей. Другие работники филиалов не увольнялись из центрального аппарата», - сказала она.

О.МЫСАК уточнила, что были уволены руководители Днепропетровского, Винницкого, Хмельницкого, Черновицкого филиалов предприятия.

Основаниями для увольнений стали факты нарушений, выявленные в результате проверок. В частности, в результате проверок Днепропетровского филиала Центра ГЗК было выявлено, что свыше 90% землеустроительных работ выполнялись частными структурами, которые имели отношение к руководству филиала. В Черновицком филиале было обнаружено, что собственность государственного предприятия было передано частным структурам. А в Виннице было обнаружено, что границы 16% земель накладываются друг на друга.

В свою очередь заместитель генерального директора по вопросам ведения государственного земельного кадастра ГП «Центр государственного земельного кадастра» Игорь ДОЛИНСКИЙ отметил, что заявление «несуществующего» профсоюза об увольнение 50% руководящего состава – «это неправда».

Как сообщал УНИАН, по словам главы Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) Дмитрия ФИЛИПЧУКА, в результате кадровых чисток в Государственном комитете по земельным ресурсам (Госкомзем) порядка 50% состава руководящего аппарата заменили работниками Контрольно-ревизионного управления и налоговой администрации.