Центр ГЗК создает базу госземкадастра

ГП «Центр государственного земельного кадастра» (Центр ГЗК) создает базу государственного земельного кадастра за счет своей прибыли.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по вопросам ведения государственного земельного кадастра ГП «Центр ГЗК» Игорь ДОЛИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Центр ГЗК на принципах самоокупаемости создает базу государственного земельного кадастра», - сказал он.

И. ДОЛИНСКИЙ пояснил, что предприятие рассчитывает на результаты своей хозяйственной деятельности, поскольку компонент в проекте Всемирного банка, на средства которого предусматривалось финансировать создание госземкадастра, на сегодня отменен.

Заместитель гендиректора предприятия отметил, что к концу этого года планируется обеспечить все региональные филиалы предприятия каналами связи (сегодня обслуживание подключенных 376 каналов из 600 обходится примерно в 60 тыс. грн. в месяц). При этом обслуживание системы защиты этих каналов обойдется предприятию в 50 млн. грн. в год.

По его словам, на данный момент автоматизированная система государственного земельного кадастра насчитывает около 11 млн. земельных участков. В результате недавно проведенных проверок было обнаружено, что около 1 млн. земельных участков содержат искаженную информацию по земельному кадастру, «что в принципе не особенно может повлиять на фактор собственности земли, но может негативно повлиять на ведение государственного земельного кадастра».

И. ДОЛИНСКИЙ также отметил, что предприятие внедряет систему государственной регистрации (электронные книги регистрации) земельных участков, которая функционирует во всех областных филиалах ГЗК. Сейчас она содержит около 1 млн. записей.

Заместитель гендиректора сказал, что заявления в средствах массовой информации о том, что ведение государственного земельного кадастра находится под угрозой, не соответствуют действительности. "Потому что кадастр не может появиться сам по себе, также как не может исчезнуть, его нужно строить. Что мы и делаем усилиями этого предприятия», - подчеркнул он.

И.ДОЛИНСКИЙ добавил, что регистрация вещных прав на земельные участки на базе земельного кадастра является одним из основных направлений работы предприятия. По его словам, непринятие закона о государственном земельном кадастре «тормозит существование той системы, которая должна быть».

Как сообщал УНИАН, ранее глава первичной профсоюзной организации Хмельницкого регионального филиала Центра Государственного земельного кадастра Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Андрей ГАЛАЙДА заявлял, что передача функций по регистрации правоустанавливающих документов на землю отделениям Государственного комитета по земельным ресурсам разрушит систему государственного земельного кадастра.