КРУ выявило факты махинаций с землями лесного фонда

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) в Черниговской области выявило многочисленные факты незаконного использования и отчуждения земель лесного фонда 40 млн. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба управления, таковы результаты плановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности 12 предприятий региона, подчиненных Государственному комитету лесного хозяйства Украины.

По информации заместителя начальника управления Светланы ШАШ, наиболее типичными можно считать финансовые нарушения, связанные с использованием и отчуждением земель, которые государство предоставило в пользование предприятиям Госкомлеса. Реальную возможность для существования схем вывода земель лесного фонда из государственной собственности с последующей их передачей другим субъектам ведения хозяйства создает несогласованность действий предприятий Государственного комитета лесного хозяйства Украины с местными органами власти и самоуправления.

Незаконному исключению земель лесного фонда "способствует" недостаточная работа предприятий по изготовлению государственных актов на право пользования земельными участками.

Всего в ходе ревизий предприятий и учреждений, подчиненных Государственному комитету лесного хозяйства, было установлено нарушений на общую сумму около 40 млн. грн., в том числе таких, что привели к убыткам, – на 2,8 миллиона гривен. Кроме того, в результате неэффективных управленческих решений потеряно еще 2,7 миллиона гривен.