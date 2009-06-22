Дмитренко уволен с должности предправления

Наблюдательный совет ОАО «Решетиловский элеватор» (Полтавская обл.) освободил от обязанностей председателя правления Сергея ДМИТРЕНКО.

Как сказано в сообщении предприятия, председателем правления он работал с апреля, сменив на этом посту Евгения ВЕРЕЩАКА.

С.ДМИТРЕНКО акциями предприятия не владел.

Вместо него на должность председателя правления пока никто не назначен.

Справка УНИАН. ОАО "Решетиловский элеватор" занимается посредничеством в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

84,8% акций Решетиловского элеватора принадлежит Страховой компании "Железные дороги" (Полтава).