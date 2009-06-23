Молдавия снимает запрет на экспорт зерновых

Молдавия снимет временный запрет на экспорт зерновых, сообщили в правительстве республики.

Как заявил журналистам в Кишиневе после заседания Кабинета министров министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Анатолий Городенко, проблема запрета экспорта зерновых более не актуальна для Молдавии, поскольку, согласно актуализированным прогнозам валового урожая зерновых, продовольственная безопасность страны в 2009 г. будет обеспечена, сообщает Finance..

Глава Минсельхоза Молдавии отметил, что, как ожидается, в 2009 г. валовой урожай пшеницы в республике составит 740-780 тыс. т, в том числе 40%, или около 280-290 тыс. т, продовольственной пшеницы. Также в настоящее время у страны имеются в распоряжении 75 тыс. т зерна. По словам министра, этого количества пшеницы хватит для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Молдавия временно приостановит экспорт продовольственной пшеницы и рассмотрит возможность приостановления поставок за границу фуражной пшеницы.