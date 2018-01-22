В Минагропроде назвали условия для увеличения производства и экспорта эко-продуктов в ЕС

Украина сможет увеличить объемы производства и экспорт органической продукции в страны Европейского Союза в случае принятия Верховной Радой соответствующего закона, который установил бы четкие требования к сертификации органического производства.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Максима Мартынюка.

По его словам, одним из самых перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области сельского хозяйства является поставка эко-продуктов.

"Если говорить в целом о потенциале в двусторонней торговле, то я вижу наибольшие возможности в области органической продукции. С одной стороны, спрос на эту категорию стабильно растет как ответ на актуальные тренды на потребительском рынке, с другой - Украина имеет возможность для увеличения объемов производства органической продукции, и соответственно, для наращивания экспорта", - подчеркнул Мартынюк.

Он отметил, что для стабильного развития этой отрасли необходимо принятие соответствующего закона, который установил бы четкие требования к сертификации органического производства. "Мы ожидаем, что Верховная Рада в ближайшее время примет этот закон, и после утверждения всех подзаконных актов наше законодательство будет гармонизировано с европейским в части регулирования производства органики", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2017 года Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект, который устанавливает основные требования к производству, обращению и маркировке органической продукции.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Виктора Шереметы, действующее в Украине законодательство об органическом производстве не обеспечивает надлежащего функционирования рынка органической продукции и противоречит европейским нормам. Тогда как представленный законопроект приводит украинское законодательство в части контроля качества украинской органической продукции в соответствие с европейским.

По данным Министерства агарной политики и продовольствия, в Украине зарегистрировано более 420 производителей органической продукции. Под сертифицированным органическим производством занято 421,5 тыс. га, и еще 550 тыс. га - под сертифицированными дикоросами (травами, ягодами и грибами). Ежегодный объем рынка внутреннего потребления органической продукции составляет 21-22 млн евро.

Органическое производство являлось одним из приоритетных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году. И, по прогнозам министерства, рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам 2017 года мог вырасти до 25 млн евро с около 20 млн евро в 2016 году.

Ранее министерство сообщало о планах развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%. В настоящее время в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.