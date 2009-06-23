Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков

Обзор за неделю 15-21 июня

Пшеница

Котировки пшеницы на Чикагской бирже продолжают снижение. Так, к концу прошлой недели, фьючерс на поставку в июле зерна торговался на уровне $5,60 за бушель ($205,9 за тонну). Всего, с начала лета, цены на пшеницу упали более чем на 15%. Столь резкий спад обусловлен растущем дисбалансом между спросом и предложением на зерно. В частности, спрос продолжает сжиматься: объем экспортных поставок из США с началом нового сельскохозяйственного года (с 1 июня) снизился в годовом выражении на 54% и составил 3,5 млн. тонн. В целом, в этом с/х году, по прогнозам Министерства Сельского Хозяйства США, планируется экспортировать около 24,5 млн. тонн. Предложение зерна может в этом году вырасти: благоприятные погодные условия сулят хороший урожай озимой пшеницы.

Негативно влияют стоимость зерновых фьючерсов и ситуация на финансовых рынках. Снижение фондовых индексов и рост стоимости американской валюты снижают привлекательность агрокультур, торгующихся за доллары. К тому же, вышедшие на неделе данные по инфляции в США продемонстрировали самое значительное годовое снижение производственных и потребительских цен за последние пол века. В частности, годовой уровень потребительской инфляции в мае составил: -1,3%, дефляция производственных цен еще более масштабная: -5%. В этой связи покупки зерновых фьючерсов, в качестве объектов хеджирования инфляционных рисков, не так актуальны.

Кукуруза

Стоимость кукурузы на неделе также продолжила стремительное падение. За неделю котировки июньского контракта потеряли более 5%, достигнув уровня $4,03 за бушель ($158,7 за тонну). Причины снижения уже традиционны. Благоприятная погода в «кукурузных» районах США (в первую очередь, на Среднем Западе) способствует повышению прогноза урожая. При этом, как и в случае с пшеницей реальный спрос сжимается. Спекулятивные игроки закрывают длинные позиции по агрокультурам и уходят в другие активы.

Свинина

Как мы и предполагали, стоимость свинины в ходе последних торговых сессий подросла (+3,6%), оттолкнувшись от сильного уровня поддержки $0,58 за фунт. В настоящий момент котировки июльского контракта на поставку постной свинины находятся на уровне $0,601 за фунт ($1467,61 за тонну).

Инвесторы приходят к мысли, что сокращение экспортных поставок в январе-апреле текущего года могли быть чрезмерными и в ближайшее время уровень спроса подрастёт. В годовом выражении свиной экспорт из США сократился более чем на 20%. При этом есть серьезная угроза, что предложение свинины на рынке в этом году заметно сократится. Многие американские компании терпят убытки на фоне дорожающих кормов, что вынуждает сокращать поголовье свиней. Затраты на выращивание животных в этом году выросли более чем 20%.

В этой связи мы сохраняем краткосрочный позитивный прогноз по свиным фьючерсам, ближайшая цель роста, по нашим прогнозам, уровень $0,62 за фунт.

Обзор предоставлен Калита-Финанс.