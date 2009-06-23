В Украине выросло агропроизводство

За январь-май т.г. производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнения с соответствующим периодом 2008 года на 2,3%.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики Украины.

Валовая продукция сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 7,1%, хозяйств населения - уменьшилась на 1%.

Объемы производства валовой продукции возросли в 18 регионах, из них более всего в Днепропетровской (на 10,2%.), Черкасской (на 9,5%.), Запорожской (на 8,2%.), Волынской (на 5,3%.), Донецкой (на 5,2%.) областях.

Сократились объемы производства продукции сельского хозяйства в 4 областях: Киевской - на 4,5%., Одесской - на 2,2%., Черниговской - на 1,9%., Черновицкой - на 1,2%.

Кроме того, сокращение темпов промышленного производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за 5 месяцев 2009 года против соответствующего периода 2008 года составляло 7,3%. На протяжении мая темпы возросли на 5,7%.