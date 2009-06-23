В Крыму намечено собрать 100 тыс. т винограда

В 2009 году во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса Крыма планируется собрать 100 тыс. тонн винограда.

Как передает корреспондент УНИАН, такие прогнозы озвучены в ходе состоявшегося в Совете министров АРК "круглого стола" на тему: "Состояние и перспективы развития виноградарства в агропромышленном комплексе Крыма".

Специалисты ведущих виноградарских хозяйств Крыма отметили, что в нынешнем году созревание винограда происходит в благоприятных условиях и регион имеет хорошие виды на урожай.

В последние годы в Крыму возрождается виноградарство. За период 2006-2008 гг. в АРК, во всех категориях хозяйств высажено 6,5 тыс. га многолетних насаждений, что в 2 раза больше, чем за предыдущие 3 года. За эти 3 года аграрии Крыма получили государственную поддержку за счёт средств 1%-ного сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в размере 135 млн. грн. При фактических затратах в 250 млн. грн, компенсация составила 54% затрат.

В 2009 году в автономии, несмотря на трудности кризисного периода в экономике, за весенний период всеми категориями хозяйств высажено 755 га виноградников. Сельхозтоваропроизводители Крыма получили из бюджета компенсацию фактических затрат на посадку и уход за молодыми виноградниками 16,8 млн. грн., процент компенсации составил 74%.

На данный момент в Крыму виноградники стабилизированы на площади 32 тыс. га, в том числе площадь плодоносящих виноградников составляет 25,5 тыс. га с валовым производством винограда 85-90 тыс. т. Процент молодых виноградников в структуре общей площади виноградников, хотя и вырос за последние 3 года на 2%, на сегодня составляет 11%. В структуре виноградников под технические сорта занято 26 тыс. га, столовыми - 6,2 тыс. га (20%), что в условиях курортного региона недостаточно.

По Программе развития садоводства и виноградарства в Крыму в 2009 году намечено заложить 1610 га молодых виноградных насаждений.

В пресс-службе также отметили, что пятьдесят два года назад в Крыму была принята Программа развития многолетних насаждений и, благодаря консолидированным усилиям всех участников программы, в 1969 году валовый сбор винограда достиг рекордной для Крыма отметки 648 тыс. тонн. В этот период доходы от виноградарства и виноделия составляли до 60% бюджета Крыма. Однако, последовавшие затем объективные и субъективные условия свели на нет усилия поколения. Решающими факторами, вызвавшими в конце ХХ века спад в виноградарстве Украины и Крыма, стали поражение филлоксерой, суровая зима 1984-1985 гг., в результате которой на 40% площадей виноградников была повреждена морозами многолетняя древесина, антиалкогольная кампания 1985-1989 гг., сократившая площади виноградников еще почти на 10 тыс. га.