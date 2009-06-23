«Бисквит-Шоколад» завершает строительство первой очереди логистического центра

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, завершает строительство первой очереди собственного логистического центра класса А под Харьковом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что ввод в эксплуатацию этого центра позволит компании оптимизировать все логистические процессы.

Логистический центр построен в поселке Солоницевка (Харьковская обл.). Первая очередь комплекса, в создание которой корпорация «Бисквит-Шоколад» инвестирует около 36 млн. грн., будет введена в эксплуатацию в июле, вторая – до конца текущего года. Общая стоимость проекта составит примерно 43 млн. грн.

Общая площадь складских помещений составит 13,5 тыс. кв. м (9,2 тыс. кв. м – под готовую продукцию, 4,3 тыс. кв. м – под сырье и материалы), что позволит хранить одновременно до 3 тыс. тонн готовой продукции и до 8 тыс. тонн сырья.

Комплекс оснащен современным стеллажным оборудованием, программным управлением, системами температурного и климатического контроля. Центр оборудован 18 отгрузочными доками под автомобильный транспорт и 4 – под железнодорожный.

Как отметила президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО, среди украинских производителей кондитерских изделий логистическими комплексами такого уровня располагают только компании «Рошен» и «Конти».

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка» (на рынке – с 1896 года), АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» (с 1935 года), ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка» и российская компания ООО «Бисквит-Шоколад», зарегистрированная в городе Валуйки Белгородской области.

Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20 групп кондитерских изделий. Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем выплаченных налогов и обязательных платежей – 62 млн. грн., объем производства в натуральном выражении – 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий. Компания поставляет кондитерские изделия в более чем 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года – около 30%.