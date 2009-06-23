Перерегистрированы права собственности на акции “Винница-Млин”

Винница. Состоялась перерегистрация прав собственности на акции ЗАО “ Винница-Млин”.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии.

Согласно сообщению, в результате проведения операций по перерегистрации прав собственности на акции ЗАО « Винница-Млин» пакет акций, который превышает 10% уставного капитала Общества и принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческому предприятию “Ацтек” (г.Винница) уменьшился на 70,7417% и стал равен 186 штук простых именных акций, или 27,1533 %.

В состав лиц, пакет акций которых превышает 10% уставного капитала, вошли физическое лицо, пакет акций которого увеличился на 165 штук простых именных акций, или 24,0876%, и теперь равен 167 штук простых именных акций, или 24,3796 %; физическое лицо, пакет акций которого увеличился на 165 штук простых именных акций, или 24,0876%, и теперь равен 166 штук простых именных акций, или 24,2336 % , а также физическое лицо, пакет акций которого увеличился на 165 штук простых именных акций, или 24,0876%, и теперь равен 166 штук простых именных акций, или 24,2336%.

Как сообщал УНИАН, "Винница-Млин" в 2008 году увеличила чистую прибыль на 384,89%, или на 0,866 млн. грн. в сравнении с 2007 годом - до 1,091 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году увеличился на 90,52%, или на 26,170 млн. грн. в сравнении с 2007 годом - до 55,081 млн. грн.

Справка УНИАН. "Винница-Млин" зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества. Компания занимается переработкой и хранением зерновых, а также производством муки и круп. 2007 год "Винница-Млин" завершила с чистой прибылью 225,5 тыс. грн.

97,89% акций предприятия принадлежит винницкому обществу с ограниченной ответственностью "Ацтек".