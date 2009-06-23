Потери садоводства и виноградарства Крыма могут составить 180 млн. грн.

Симферополь. В Крыму потери виноградарства и садоводства из-за апрельских заморозков могут составить около 180 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

По данным министерства, в агропромышленном комплексе Крыма на начало 2009 г. имелось 66 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 34 тыс. га садов и 32 тыс. га виноградников. От апрельских заморозков пострадали многолетние насаждения на площади около 18 тыс. га.

Как напомнили в ведомстве, весной текущего года в Крыму понижение температуры ниже нулевой отметки наблюдалось в две волны. Первая - с 10 по 13 апреля. По данным Гидрометцентра, температурный минимум в зависимости от района составил на поверхности почвы от -2 до -7, в воздухе - от -1 до -4. В этот период пострадали от заморозков участки, расположенные в низинной и открытой местностях. Вторая волна заморозков отмечена в период с 22 по 25 апреля. Отрицательные температуры держались в отдельных регионах до 6 часов. Серьёзно пострадали семечковые и косточковые культуры (подмерзание почек - от 20 до 100%) в отдельных регионах и виноград (подмерзание почек - от 20 до 80%). Вместе с тем, в Красноперекопском, Ленинском и Черноморском районах автономии серьёзных повреждений многолетних культур не отмечено.

Пострадавшие сельхозпредприятия в установленном порядке оформляют документы для получения компенсации ущерба в связи с заморозками.