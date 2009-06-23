«Славутич» начал производство пива и кваса для сети АТБ

ОАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич», Carlsberg Group, один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, начала производство пива и кваса для реализации в супермаркетах «АТБ-маркет» под частной торговой маркой сети. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что пиво производится под ТМ «Пивоварня №1» и «Güte», а квас под ТМ «Старорусский».

Светлое пиво «Пивоварня №1» представлено в сегменте «эконом» и реализуется в ПЭТ-упаковке емкостью 1 и 2 литра. Ожидается, что продажи этого напитка в годовом исчислении составят более 1 млн. дал.

Пиво под торговой маркой «Güte» – это классический светлый лагер среднего ценового сегмента, который будет представлен в стеклянной бутылке емкостью 0,5 и ПЭТ 1 и 2 литра. Прогнозируемый годовой объем продаж бренда – более 1 млн. дал.

Хлебный квас «Старорусский» продается в двухлитровой ПЭТ-бутылке. Планируется, что за год потребителями будет выпито порядка 90-140 тыс. дал этого напитка.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg - одна из ведущих пивоваренных групп в мире, владеющая значительным портфелем пивных брендов и брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня».

В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», «7 UP», квас «Тарас».

«АТБ-маркет» – это национальная сеть супермаркетов, состоящая из 320 магазинов. Наибольшее покрытие сеть имеет в Восточной и Южной Украине. Оборот компании в 2008 году составил более 6 млрд. грн.

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