Чума свиней: опасное заболевание зафиксировали сразу в двух областях

В Полтавской и Черновицкой областях зафиксированы очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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Согласно сообщению, в Полтавской области на территории охотничьего угодья "Вильхуватское" (Решетиловский район) был обнаружен труп дикого кабана.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области 18 января было выявлено ДНК вируса АЧС.

Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, в личном подсобном хозяйстве (с. Грозинцы, Хотиновский район) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала 18 января было выявлено ДНК вируса АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

Отмечается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Согласно данным из открытых источников, в 2017 году в Украине было зарегистрировано более 150 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.