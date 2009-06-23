Переработчики Винницкой области в январе-мае сократили производство кормов на 5%

Винница. В январе-мае 2009 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 5%, или 0,708 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 13,622 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

В мае текущего года по сравнению с маем 2008 года производство кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось 32,52%, или 0,884 тыс. тонн, – до 1,834 тыс. тонн. По сравнению с апрелем этого года в мае производство кормов сократилось на 42,44%, или на 1,352 тыс. тонн.

В.ЧЕРНИЙ добавил, что сокращение производства кормов в январе-мае произошло из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2009 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 1,5%, или 0,176 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 11,788 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимается 7 предприятий.