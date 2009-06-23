Аграрии Херсонщины начали уборку ранних зерновых

Херсон. Аграрии Херсонской области начали уборку ранних зерновых. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития в Херсонской области.

Согласно сообщению, уже скошено 0,5% площадей – 3,34 тыс. га из 694,52 тыс. га и обмолочено 7,42 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность составляет 24,43 центнера с гектара, что на 25,5% меньше, чем в прошлом году (32,78 ц/га).

По состоянию на 23 июня уборочная кампания проходит в 8 из 18 районов области. Проводится уборка озимой пшеницы, а также озимого и ярового ячменя.