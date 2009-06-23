В Тамбове запущен крупнейший в центральной России завод по производству спирта "люкс"

В Тамбове 21 июня начал работу крупнейший в центральной России завод по производству спирта класса «люкс». Его мощность составляет 100 тысяч литров в сутки.

Как передает ИТАР-ТАСС, губернатор Олег Бетин сообщил, что "для полной загрузки мощностей завода ежегодно потребуется 105 тыс тонн зерна, которое закуплено у тамбовских крестьян".

По его словам, "объем акцизов от производства составит 800 млн рублей, половина из которых поступит в областной бюджет".

Кроме пищевого спирта завод будет выпускать 100 тонн в сутки сухой гранулированной барды и высокобелковых кормов для аграрного сектора. Производство завода является полностью безотходным.