В Тамбове запущен крупнейший в центральной России завод по производству спирта "люкс"
17:23, 23 июня 2009Агро
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Мощность 100 тыс. литров в сутки
В Тамбове 21 июня начал работу крупнейший в центральной России завод по производству спирта класса «люкс». Его мощность составляет 100 тысяч литров в сутки.
Как передает ИТАР-ТАСС, губернатор Олег Бетин сообщил, что "для полной загрузки мощностей завода ежегодно потребуется 105 тыс тонн зерна, которое закуплено у тамбовских крестьян".
По его словам, "объем акцизов от производства составит 800 млн рублей, половина из которых поступит в областной бюджет".
Кроме пищевого спирта завод будет выпускать 100 тонн в сутки сухой гранулированной барды и высокобелковых кормов для аграрного сектора. Производство завода является полностью безотходным.
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