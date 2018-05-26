Закрома родины готовы к урожаю, но скромному…

Прошлогодний рекордный урожай зерна продемонстрировал, насколько износились закрома родины – выращенное зерно попросту некуда было складывать. Правительство засуетилось, когда элеваторное хозяйство начало трещать по швам от неспособности вместить «невмещаемое», что стало уроком – действовать нужно на перспективу, а не когда «припечет».

В этом году урожай зерновых прогнозируется на десяток миллионов тонн меньше. И в данном случае Кабмин может пойти двумя путями – радоваться, что он не такой огромный и у нас есть, куда его сложить, или стратегически развивать элеваторное хозяйство, чтобы следующие рекорды не застали нас врасплох.

Когда петух клюнул

Украина несколько лет не могла похвастаться рекордным урожаем зерновых. Поэтому вопрос элеваторов и емкостей для его хранения, который назрел не один десяток лет назад, откладывался традиционно на потом.

Но прошлый год с рекордными 53 млн. тонн зерна продемонстрировал плачевность элеваторного хозяйства страны. Емкостей, которых на сегодня около 30 млн. тонн, явно не хватает. Да и запрет экспорта зерна, нецелесообразный, по мнению специалистов, создал колоссальные переходящие запасы. Поэтому «золото» с полей некуда было складывать.

Понимание проблемы пришло тогда, когда сделать уже ничего нельзя было. Оставалось предпринимать хоть какие-то шаги по расширению мощностей, чтобы урожай следующего года было куда складывать. Правительство поспешно заговорило о необходимости разработки специальной программы строительства элеваторов, пообещав компенсировать процентные ставки по кредитам, выделять по упрощенной схеме землю под строительство зернохранилищ.

Так, в августе прошлого года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что правительство упростило процедуру выделения земли под строительство элеваторов для хранения зерна. «Для тех предприятий, которые захотят строить элеваторы в стране, любой формы собственности – государственной, кооперативной – упрощаются все процедуры выделения земли, упрощается разрешительная система на строительство элеваторов, и проценты по кредитам, которые выделяются на строительство элеваторов, полностью будут покрываться за счет бюджета», - сказала она. «Мы готовимся к еще большим урожаям, чем в этом году», - заявила Юлия Владимировна.

А воз и ныне там…

И вот Украина приступила к уборке нового урожая – первыми, как всегда, стартовали южные области. В текущем году эксперты не прогнозируют проблем с хранением зерна. И причина совсем не в том, что за 9 месяцев были построены новые элеваторы. Наоборот, новые мощности не вводились – помешал финансовый кризис и отсутствие поддержки правительства. По словам экспертов, в прошлом году были введены в эксплуатацию «малютки» - около 200-300 тыс. тонн.

«В связи с финансовым кризисом большинство компаний, которые планировали наращивать элеваторные мощности, приостановили свои инвестиционные планы. Вводились только те проекты, которые были на финальной стадии», - отметил руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

Проблем с хранением урожая не возникнет и потому, что емкости уже частично свободны, да и зерна в этом году ожидается значительно меньше. По словам В.Лапы, если и возникнут проблемы, то только локального характера. «Я не исключаю, что будет десяток элеваторов, на котором будет храниться прошлогоднее зерно, и если оно не будет разгружено, то там какие-то локальные проблемы могут возникнуть. Но этот год не будет таким напряженным, как прошлый – сократится объем урожая, зерно будет поступать на элеваторы в более поздний срок и будет время, чтобы его разгрузить», - отметил он.

При этом специалист добавил, что экспортная цепочка сейчас работает на высоких оборотах, и зерно, которое будет собираться, может частично поступать на портовые элеваторы и напрямую отгружаться. «Прямо по ходу уборки можно будет это зерно отправлять на экспорт, особенно, если погода будет относительно сухой», - пояснил В.Лапа.

Для полного счастья

По расчетам специалистов, Украине для нормальной работы зерновой логистики необходимо построить еще 30 млн. тонн мощностей для хранения урожая. В расчете на 1 тонну стоимость строительства элеваторов оценивается приблизительно в 250 долл. Для того, чтобы построить 30 млн. тонн емкостей необходимо вложить 7,5 млрд. долл. Сумма значительная, поэтому без поддержки государства темпы наращивания мощностей не будут очень высокими. Кроме того, часть имеющихся мощностей была построена более полстолетия назад, поэтому они как бы есть, но зерно в них хранить не рекомендуется…

«Если мы планируем в дальнейшем наращивать урожай, ведь озвучивают далеко идущие планы, то необходимо стимулировать строительство новых элеваторов. Тем более, если государство через Аграрный фонд будет выходить на внешние рынки, и будет поставлять зерно, о чем власть постоянно заявляет, ему тоже нужно где-то аккумулировать объемы зерна и отвечать за его качество. Поэтому качество и емкость элеваторов необходимо улучшать», - отметила начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

Прошлогодняя команда премьер-министра стимулировать развитие элеваторного хозяйства воодушевила и аграриев, и экспортеров - компенсация процентной ставки по кредитам для строительства элеваторов важна для того, чтобы их начали строить, в первую очередь, производители зерна. Но для стимулирования наращивания элеваторных мощностей необходимо кардинально сократить процедуру выделения земли. «Должна быть проведена работа губернаторами, районами, должны быть обозначены участки (под возможное строительство элеваторов). Нужно создать банк участков под строительство элеваторов на территории Украины в разрезе областей. Эти куски земли под элеваторы должны выделяться, условно говоря, в течение пару недель. Вот тогда сюда пойдут деньги, потому что процедура выделения земли настолько отпугивает инвесторов и наших, и западных, что это - колоссальная проблема», - подчеркнул президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

С реализацией команд как-то не сложилось, все время наступаем на грабли. Вот и недавно Ю.Тимошенко выступила за скорейшее создание программы строительства малых и средних элеваторов, в которых смогли бы хранить зерно мелкие производители, в том числе и собственники малых сельских хозяйств. Спрашивается, кто же эту программу, как не само правительство, должно создавать. Премьер сообщила, что в госбюджете на эти цели предусмотрено выделить 37 млрд. грн., под гарантии правительства. Остается открытым вопрос – где взять эти деньги и как правительство планирует их гарантировать?..

В.Лапа не исключает, что госпрограммы, возможно, и будут содействовать развитию элеваторного хозяйства… «Но у нас, к сожалению, часто очень большая разница между планами, словами и действиями», - подчеркнул он. «Этот процесс в любом случае будет продолжаться, не зависимо от правительственных программ. Вопрос только в темпах. Если будет содействие, хотя бы на уровне выделения земли, это будут одни темпы, а если это будут обычные бюрократические процедуры и отсутствие экономического стимулирования, процесс будет проходить значительно медленнее», - добавил В.Лапа.

«А то, что инвестиции в нашу инфраструктуру будут – нет никаких сомнений. Сейчас проходит серьезная горизонтальная и вертикальная интеграции, это означает, что те компании, которые обрабатывают десятки тысяч и сотни тысяч гектаров земли, они рано или поздно придут к тому, что им нужно финансировать инфраструктуру», - считает он.

Хотелось бы только одного - если правительство не может ничем помочь, пусть хотя бы не мешает…

Елена Кучер (УНИАН)