Украина за год увеличила экспорт сахара почти на треть

Украина за 2017 календарный год экспортировала 598,7 тысячи тонн сахара на сумму 279,9 миллиона долларов, что на 29% больше, чем годом ранее (465,6 тысячи тонн), сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

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В пресс-службе отметили, что, по словам руководителя аналитического отдела ассоциации Русланы Бутыло, география экспорта в 2017 году изменилась. Так, крупнейшими импортерами прошлого года стали Шри-Ланка - 69,03 тысячи тонн, Турция - 49,1 тысячи тонн, Азербайджан - 44,9 тысячи тонн, Судан - 40,0 тысячи тонн, Ливия - 39,9 тысячи тонн, в то время как годом ранее основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния и Египет.

В пресс-службе отметили, что за декабрь 2017 года Украина экспортировала 46,6 тысячи тонн сахара. Таким образом, за 4 месяца текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) на внешние рынки уже поставлено 174 тысячи тонн сахара, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ (343,9 тысячи тонн).

"Этот год был не слишком благоприятным для отечественных экспортеров, ведь цены на внешнем рынке были ниже. Кроме того, погодные условия сыграли определяющую роль в качестве сахарной свеклы, в результате чего имеем низкую сахаристость. Однако Украина смогла все же реализовать все запланированные контракты", - подытожила эксперт.

Отмечается, что по состоянию на 23 января произведено 2,05 миллиона тонн сахара и переработано 14,3 миллиона тонн сахарной свеклы. С начала производственного сезона работало 46 сахарных заводов, из которых еще 3 продолжают варить сахар.

Как сообщал УНИАН, текущий сезон сахароварения стартовал 30 августа.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за предыдущий сезон сахароварения (20 августа 2016 - 11 января 2017) экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивалась в 1,54 миллиона тонн.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тысячи тонн сахара.