В Украине поголовье КРС за 5 месяцев сократилось на 4,4%

По состоянию на 1 июня 2009 г., по данным МинАП, во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составляло 5802,5 тыс. голов (95,6% по сравнению с 1.06.08), в т.ч. коров - 2891,9 тыс. голов (93,5%), свиней - 7082,7 тыс. голов (106,1%), овец и коз - 2154,7 тыс. голов (103,3%), птицы - 196 млн. голов (106,8%). Об этом сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики Украины.

В сельскохозяйственных предприятиях сократилось поголовье КРС на 7,1%, в том числе коров - на 5,9%. Поголовье свиней увеличилось на 14,7%, овец и коз - на 3,1%, птицы - на 11,3%.

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств уменьшилось почти во всех регионах, лишь в Полтавской и Закарпатской областях произошло увеличение поголовья соответственно на 7% и 1% за счет увеличения его численности в хозяйствах населения.

Численность поголовья коров уменьшилась во всех регионах, за исключением Черкасской и Полтавской областей, где поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось соответственно на 0,9% и 0,6%.

В январе-мае т.г. сельскохозяйственными предприятиями выращено 579,6 тыс. тонн скота и птицы (на 8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2008 г.). Прирост объемов наблюдался в 20 областях, более всего - в Закарпатской (в 2,1 раза), Волынской (в 1,4 раза), Львовской (на 24%), Запорожской (на 20%), Черкасской, Днепропетровской (на 17%).

Объем выращивания скота и птицы на 10,2% превышает их реализацию на убой.

Производство КРС составило 82,2 тыс. тонн (по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. возросло на 1,4%), что на 11,5% выше, чем его реализация на убой.

Производство свиней составляло 129,8 тыс. тонн (возросло на 6,6%). Объем производства на 26,4% превышает их реализацию на убой.

Производство птицы составляло 366 тыс. тонн (возросло на 10,2%). Объем производства птицы на 5% выше ее реализации на убой.

За январь-май 2009 г. во всех категориях хозяйств реализовано на убой скота и птицы в живом весе 1078,6 тыс. тонн (95,2% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г.), произведено молока 4367,5 тыс. тонн (99,5%), яиц - 6598,2 млн. штук (103,8%).

Реализация на убой скота и птицы во всех категориях хозяйств уменьшилась в 19 регионах, из них более всего в Одесской области - на 20%, Винницкой - на 16%, Николаевской, Луганской, Сумской - на 15%, Киевской - на 14%.

Сельскохозяйственные предприятия уменьшили объемы реализации на убой скота и птицы на 3,4%, увеличили производство молока на 6,8%, яиц - на 5,4%.